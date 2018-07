Blatter cancela ida a evento em Belo Horizonte

BELO HORIZONTE - O presidente da Fifa, Joseph Blatter, cancelou participação em evento que aconteceria nesta quarta-feira, o Fórum Football For Hope, em Belo Horizonte. O suíço participaria da cerimônia de abertura do fórum.

A Fifa, em comunicado oficial, justificou a ausência do presidente devido a uma "alteração imprevisível no local do 2º Fórum Football for Hope em Belo Horizonte".

A cerimônia estava maraca para às 11h de quarta-feira na Prefeitura de Belo Horizonte, no centro da cidade, onde tem sido intensos os protestos e as manifestações. Segundo a Fifa, Blatter vai à cidade, mas diretamente ao Mineirão, palco da semifinal da Copa das Confederações entre Brasil e Uruguai.

Está prevista, no entanto, nova manifestação saindo da Praça Sete de Setembro em direção ao Mineirão, no dia do jogo do Brasil. A Polícia Militar já programa um esquema especial de segurança. A parte técnica do Footbal for Hope, o evento em si, ocorrerá conforme o previsto, com palestras, entre os dias 26 e 29 de junho.