Blatter deixa o País para ver Mundial Sub-20 na Turquia O presidente da Fifa, Joseph Blatter, vai deixar o Brasil durante a realização da Copa das Confederações e só deve retornar para a grande final, marcada para o dia 30 de junho, no Maracanã. A entidade garante que a decisão de ir embora não tem qualquer relação com os protestos que estão acontecendo em diversas cidades brasileiras, inclusive nos estádios da competição. O dirigente vai para a Turquia, acompanhar a abertura do Mundial Sub-20, marcada para sexta-feira.