Blatter: Mundial no Brasil terá câmeras para confirmar gol

A tecnologia eletrônica para detectar se a bola ultrapassou a linha de gol vai ser mesmo utilizada nos jogos da Copa do Mundo de 2014. Serão colocadas câmeras, que indicarão se a bola entrou. A confirmação foi feita pelo presidente da Fifa, Joseph Blatter, em entrevista à revista alemã Kicker. "No Brasil, teremos a tecnologia para a linha de gol'', garantiu o cartola.

Blatter explicou que os árbitros receberão, no exato momento em que a bola ultrapassar a linha, um sinal sonoro "avisando'' sobre a marcação do gol. O uso da tecnologia está na pauta da reunião da International Board, órgão que regulamenta as regras do futebol, nos dias 2 e 3 de março.

O dirigente recordou o gol não validado feito pelo inglês Lampard, no jogo contra a Alemanha pelas oitavas de final da Copa da África do Sul, em 2010. O juiz uruguaio não viu a bola entrar - bateu no travessão e caiu dentro da meta - e não sinalizou o gol. Naquela altura, os alemães venciam por 2 a 1. Acabaram marcando mais duas vezes e foram às quartas de final do Mundial.

"Não podemos voltar a permitir um desastre como o gol da Inglaterra contra a Alemanha no Mundial passado'', disse Blatter. "Quando vi (o lance), fiquei paralisado.''

Natal reage. Os responsáveis pela organização da Copa de 2014 em Natal reagiram ontem à cobrança feita semana passada pelo secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke - reclamou do atraso na construção da Arena da Dunas e disse que a entidade vai fazer um monitoramento mais forte a partir de agora. A governadora do Rio Grande do Norte, Rosalba Ciarlini (DEM), visitou as obras e garantiu não haver motivo para preocupação.

A governadora divulgou o cronograma apresentado à Fifa (e aprovado, segundo ela) e reafirmou que o estádio será entregue em dezembro de 2013. "A obra segue o ritmo planejado, de acordo com o cronograma que foi apresentado à Fifa em janeiro de 2011 e que foi aprovado pela entidade'', disse Rosalba Ciarlini. "Se compararmos com as cidades que começaram as obras antes de nós, realmente há um atraso, mas estamos cumprindo nosso cronograma rigorosamente."