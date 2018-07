Blatter pede união e faz apelo aos brasileiros

O presidente da Fifa, Joseph Blatter, mostrou mais uma vez sua desaprovação contra possíveis manifestações na Copa durante a cerimônia do sorteio dos grupos. Ele pediu união dos brasileiros em torno do Mundial e enfatizou que o objetivo do futebol é unir as pessoas. Ao lado da presidente Dilma Rousseff, o dirigente elogiou o País, mas não deixou de dar o recado que julga necessário.

"Acho que já era hora de a Copa voltar ao Brasil. No ano que vem terão passados 60 anos da última vez que o País recebeu o torneio. Nesse período, ganhou o troféu cinco vezes. Fazemos justiça a esse país no qual o futebol faz parte dos valores da sociedade", disse Blatter, que cometeu uma gafe. Em 2014 serão completados 64 anos do Mundial que o Brasil sediou.

O apelo para que não se repitam as manifestações ocorridas durante a Copa das Confederações foi feito com palavras bem medidas. "O futebol é para fazer conexões e construir pontes entre as pessoas. Vamos dar ao futebol o devido valor dentro e fora de campo. Pelo futebol, peço à população do Brasil: unam-se. Esta Copa é para vocês e para todos os torcedores do mundo."

A presidente Dilma Rousseff, que pediu um minuto de silêncio em homenagem ao líder sul-africano Nelson Mandela - "O Brasil e o povo brasileiro se inclinam diante de sua memória", disse - e acabou não sendo atendida por Blatter, que depois de cerca de 20 segundos deu prosseguimento à cerimônia, considera que a Copa tem um "significado especial" para o País. "No Brasil, o futebol está em casa. O Brasil, como todos sabem, é o país do futebol. Ele está no coração de todos os brasileiros. Essa será a Copa das Copas, uma Copa para ninguém esquecer."

Dilma cometeu uma falha ao dizer que "pela primeira vez, estarão reunidas na Copa todas as seleções campeãs". Isso já ocorreu outras vezes. Esta é a primeira vez que oito seleções campeãs mundiais estarão juntas.

A presidente lembrou da característica alegre e acolhedora dos brasileiros. "Os visitantes terão oportunidade de conhecer o Brasil, um país multicultural, uma terra de oportunidades. Um Brasil que honra sua cultura e tradições, que preserva o patrimônio de sua biodiversidade."

A torcedora Dilma também se fez presente. Em sua análise, a seleção é forte e "cheia de novos craques geniais". "E temos um técnico, o grande Felipão, que é um campeão. Que tem como auxiliar um outro grande vencedor, o nosso grande Parreira. Eu tenho razão para estar, como torcedora, muito otimista. Sejam todos muito bem-vindos ao Brasil e nós, juntos, faremos uma grande Copa do Mundo." / A.L e R.R.