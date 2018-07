Blatter quer Falcão embaixador do futsal quando se aposentar

SÃO PAULO - O presidente da Fifa, Joseph Blatter, se reuniu na manhã de hoje com o craque do futsal Falcão e o presidente de sua equipe, o Orlândia, Renzo Spedicato.

Durante cerca de meia hora os três debateram soluções para o desenvolvimento do futsal e Blatter convidou o ala da seleção a assumir o posto de embaixador do esporte no mundo quando se aposentar.

“Naturalmente eu quero usar seus serviços como embaixador da Fifa, para essa modalidade muito importante em todo o mundo, gostei muito de encontrá-lo e seu presidente, juntos vamos formar uma equipe e promover o futsal no mundo inteiro”, disse o dirigente suíço.

Blatter mostrou-se fã de Falcão e elogiou a atuação do jogador no Mundial da Tailândia, quando o Brasil conquistou seu sétimo título. “Para mim é uma honra encontrar esse grande jogador de futsal, especialmente agora, depois da conquista da seleção brasileira no Mundial e depois que o encontrei na Tailândia, em um momento difícil para sua saúde, e mesmo assim ter se transformado em um dos grandes herois do futsal.”

Falcão ficou lisonjeado com o convite e admitiu que pensava numa função semelhante quando parasse de jogar.

“Vivo para o esporte, amo o esporte e depois que parar quero continuar participando ativamente desse mundo, de alguma forma. Essa maneira seria excepcional, fico muito feliz de ouvir essas palavras do presidente e espero muito poder ser útil a ele.”

No encontro, Falcão presenteou Blatter com a camisa da seleção que usou no Mundial e outra de seu clube, de número 12, personalizada com o nome J. Blatter. Já o dirigente máximo da Fifa

Blatter, por sua vez, entregou ao atleta uma flâmula e uma medalha oficial da Fifa, com alusões ao sorteio oficial da Copa das Confederações, objetos que serão entregues amanhã, aos participantes do evento em São Paulo.