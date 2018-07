Blatter vê necessidade do uso da tecnologia após erro em gol A polêmica sobre uso de tecnologia no futebol ganhou mais um episódio na terça-feira, durante a partida entre Ucrânia e Inglaterra, pela Eurocopa. Quando o placar apontava 1 a 0 para os ingleses, o ucraniano Marko Devic bateu uma bola, que desviou no goleiro Joe Hart e foi afastada pelo zagueiro John Terry. As câmeras de televisão, no entanto, mostraram que ela já havia passado totalmente a linha de gol.