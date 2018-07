Blindada, seleção fica longe dos torcedores A ideia de reunir a seleção no Brasil antes da viagem para a Copa tinha como objetivo manter os jogadores mais próximos da torcida, criando um ambiente de cumplicidade. Faltou combinar isso com o técnico Dunga. Ele defendeu o isolamento dos atletas e teve influência no modo como os convocados se apresentaram. Os jogadores chegaram a Curitiba em voos diferentes e foram conduzidos para uma sala reservada. O contato com os torcedores no saguão não existiu.