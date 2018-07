Blur tocará na cerimônia de encerramento Jogos Olímpicos em Londres

LONDRES - A banda britânica Blur será a principal atração de um show ao ar livre no Hyde Park em Londres, em um dos eventos que marcarão o encerramento dos Jogos Olímpicos.

Junto com o Blur, estarão as bandas The Specials e New Order em uma programação chamada de "Melhores dos Britânicos".

Os ingressos para o espetáculo comemorativo da cerimônia de encerramento serão vendidos a partir de 24 de fevereiro e custarão em torno de 55 libras (87 dólares) mais taxa de reserva. O show ocorre em 12 de julho.

Para ninguém perder os destaques da cerimônia de encerramento das Olimpíadas, os organizadores disseram nesta terça-feira que serão projetados em telas gigantes no Hyde Park.

Outro espetáculo musical acontecerá no mesmo local em 27 de julho para marcar a abertura dos Jogos Olímpicos.