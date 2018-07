BMC vence contrarrelógio por equipes e Avermaet assume ponta na Volta da França

O belga Greg Van Avermaet assumiu a liderança da Volta da França nesta segunda-feira graças à vitória de sua equipe, a BMC, na disputa contrarrelógio. No percurso de 35,5 quilômetros na cidade de Cholet, válido pela terceira etapa da disputa, o time norte-americano superou a Sky, do atual campeão, o francês Chris Froome.

A BMC completou o percurso em 38min46 com uma média de 55km/h. A Sky foi quatro segundos mais lenta. A Quick Step terminou em terceiro lugar, a sete segundos, o Mitchelton foi o quarto, também a sete segundos, e a Sunweb de Dumoulin ficou a 11.

+ Novo líder da Volta da França, Sagan aproveita queda de Gaviria e vence 2ª etapa

O eslovaco Peter Sagan perdeu a camiseta amarela, dada ao líder da competição, ao terminar em sétimo com sua equipe, a Bora, que ficou a 50 segundos dos líderes. O belga Avermaet subiu no degrau mais alto do pódio e vestiu pela segunda vez na carreira a camiseta amarela.

Em 2016, ele venceu uma etapa e ficou na liderança da Volta da França durante três dias. Avermaet está em primeiro lugar com o mesmo tempo do seu companheiro de equipe, o norte-americano Tejay Van Garderen e um segundo de vantagem sobre o galês Geraint Thomas. Nesta terça-feira acontecerá a quarta etapa da Volta da França, que será disputada entre La Baule e Sarzeau, em um percurso de 195 quilômetros.