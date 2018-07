BNDES libera mais R$ 37 mi para Arena da Amazônia

A liberação do novo repasse foi recebida com alívio pelos responsáveis pelo estádio. "A liberação representa um fôlego a mais para a construção, que não parou em nenhum momento, mas já sentiu os reflexos negativos por conta do contingenciamento temporário do financiamento", afirma Miguel Capobiango Neto, Coordenador da Unidade Gestora do Projeto Copa (UGP COPA).

Com 45% da obra concluída, a arena teve instaladas na semana passada as primeiras vigas de sustentação da arquibancadas superior, no setor leste. As peças, de 28 toneladas, representam o início dos trabalhos no anel superior.