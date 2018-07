Boa fase do Guarani surpreende até treinador e cartolas

CAMPINAS - O Guarani chegou renovado para a disputa do Campeonato Paulista de 2012 e já é uma das boas surpresas da competição. Com a vitória em casa, domingo, sobre o Paulista, por 2 a 1, a equipe de Campinas chegou aos 16 pontos e está na terceira posição na tabela, atrás apenas de Palmeiras e Corinthians. Em sete rodadas, o time soma cinco vitórias, permanece com 100% de aproveitamento no Brinco de Ouro da Princesa e já tem o melhor início de campeonato desde 2000.

A boa arrancada - o time teve apenas um tropeço na derrota por 3 a 0 para o Mogi-Mirim, fora de casa - surpreendeu até mesmo a nova diretoria que, antes de iniciar o campeonato, tinha pedido paciência à torcida. "Nem nós imaginávamos que iríamos ter um início tão promissor'', resumiu o técnico Osvaldo Alvarez, o Vadão. "É verdade que estamos no início do trabalho e precisamos ir com calma, mas o momento é bom.''

Na próxima quinta-feira, contra o Comercial, em Ribeirão Preto, o Guarani pode confirmar a fase positiva com outro bom resultado. Vadão não terá problema para escalar a equipe, mantendo a base do time que venceu o Paulista.

O que deixa os torcedores cheios de expectativa é a boa adaptação dos novos contratados ao sistema da equipe. Dos 36 jogadores do elenco atual, apenas oito estavam no time de 2011. Outros sete foram promovidos das equipes de base e 21 passaram a integrar o elenco nos últimos meses. Entre os destaques estão Ronaldo, que veio da Portuguesa para ser o artilheiro do time até aqui com quatro gols, e o conhecido Fumagalli (três gols).

De acordo com Vadão, o bom início dá tranquilidade para prosseguir o trabalho. "Temos muito a fazer ainda na parte física.'' Ele sabe que cobrança da torcida não vai faltar. O torcedor espera ver o time de novo na elite do futebol brasileiro.