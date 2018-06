Boavista leva jogo com o Inter pela Copa do Brasil para Cascavel

Embora seja mandante do duelo com o Internacional pela primeira fase da Copa do Brasil, o Boavista não realizará o duelo no Estádio Elcyr Resende, em Saquarema (RJ). Nesta sexta-feira, a diretoria de competições da CBF comunicou que a partida foi remarcada para Cascavel, no interior do Paraná.

A CBF explicou que a partida será realizada no Estádio Arnaldo Busatto, sendo que a data - 31 de janeiro - e o horário - 19h30 - estão mantidos. A mudança atendeu solicitação do Boavista, que negociou o mando com um empresário, e foi aprovada pelo Internacional, além das federações de futebol dos clubes envolvidos no duelo - a do Rio Grande do Sul e a do Rio.

Negociar mandos não costuma ser uma praticamente comum entre os times pequenos que recebem equipes grandes na Copa do Brasil. E, com essa alteração, o estádio em Cascavel deve contar predominante com apoio ao Inter, pois a região conta com grande torcida do clube gaúcho, que precisará de um empate para avançar à segunda fase do torneio nacional.

Curiosamente, no ano passado o Inter também atuou em Cascavel na primeira fase da Copa do Brasil, quando derrotou o Princesa de Solimões, do Amazonas, por 2 a 0.