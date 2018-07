Boavista surpreende o Flu e vai à decisão

O Fluminense conseguiu largar na frente. Fez 1 a 0 em bela cobrança de falta do meia Marquinho. O Boavista não acusou o golpe e empatou rapidamente, com o meia Tony acertando chute forte no ângulo.

Mesmo sem fazer um bom primeiro tempo, o Fluminense se mostrou eficiente e foi para o intervalo com vantagem no placar: 2 a 1, com gol de cabeça de Fred. O atacante não retornou para a etapa final - Souza entrou em seu lugar. E o Flu sentiu. O Boavista partiu para cima e empatou aos 9, com André Luís, e ganhou moral. Não é exagero: o time comandado por Alfredo Sampaio poderia ter virado a partida, pois criou chances para isso.

O Fluminense não foi sombra daquele time campeão brasileiro de 2010. Irritada, a torcida vaiou a equipe ao fim da partida. E também após os 4 a 2 para o adversário, nos pênaltis. Conca e Rodriguinho erraram as cobranças. "Hoje é dia de comemorar", festejou Thiago, herói do Boavista ao defender duas cobranças.

Decisão. Se a torcida do Flamengo festeja a presença de Ronaldinho Gaúcho no clássico de hoje, a do Botafogo levou um susto. O atacante Loco Abreu sentiu o tornozelo ontem, mas não deve ser problema para o jogo.