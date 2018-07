Bob Burnquist fatura ouro nos X-Games e fica perto de igualar recordista

SÃO PAULO - Um dos maiores atletas brasileiros, Bob Burnquist conquistou o décimo ouro de sua carreira nos X-Games, que estão ocorrendo em Foz do Iguaçu, no Paraná. Com nota 88,33, o skatista brasileiro teve o melhor desempenho na final do Skate Big Air, disputado no Parque Infraero.

Esta já é a 23.ª medalha do carioca de 36 anos nos jogos. Bob ainda vai participar da modalidade Skate Vertical neste sábado. Caso vença, ele pode igualar o norte-americano Dave Mirra, maior recordista de pódios dos X-Games.

Para superar Elliot Sloan e Jake Brown, segundo e terceiro lugares na prova, respectivamente, Bob Burnquist inovou mais uma vez lançando uma manobra inédita, o "720 de front" (duas voltas completas e um giro fora do eixo), levantando a torcida brasileira.

"Disputar os X-Games é muito gratificante, pois é difícil acompanhar o ritmo dessa molecada. Eles ajudam a elevar o nível das competições e todo ano preciso correr atrás de novas manobras. É uma sensação incrível vencer um evento com tamanho nível técnico dentro do meu próprio país. Consegui superar a pressão e só tenho a agradecer a todos pelo apoio", afirmou o skatista carioca após a vitória.