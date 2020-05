Bob Burnquist lança instituto com foco no esporte, saúde e inclusão social

O skatista Bob Burnquist lançou nesta quarta-feira, 6, um novo projeto com foco no esporte, saúde e inclusão social. Localizado na Ilha da Gigoia, no Rio de Janeiro (RJ), o Instituto Bob Burnquist (IBB) vai promover ações em todo o Brasil. "O IBB veio para institucionalizar e oficializar toda minha atuação na área social. Entendemos que muito além de álcool gel e máscaras, as pessoas vão começar a ficar com fome. E precisamos, além de dar a verdura, ensinar também a plantar", comentou.

Ele é o maior vencedor da história do X-Games, com 30 medalhas no total. É considerado um dos maiores nomes da história do skate mundial e ajudou a reerguer a Confederação Brasileira de Skate neste ciclo olímpico. Virou presidente da entidade e assim que as coisas entraram no trilho, abriu mão do comando e agora é membro do Conselho de Gestão da CBSk. Agora, se mostra realizado com a criação de seu instituto no Rio.

"A ideia do instituto nunca foi ter uma sede cara e trabalhar com um número limitado de pessoas. Nossa pegada é de mudança de hábito social. É um instituto que terá ações colaborativas com parceiros atuando em vários campos, com a ideia de alcançar o maior número de pessoas possível. Queremos trabalhar a expansão da mente com projetos voltados para a arte, culinária e consciência social. Queremos inspirar, educar e transformar. O momento que estamos vivendo nos forçou a mudar de hábito", afirmou.

Bob mora do Rio uma parte do ano, mas também tem uma casa em San Diego, na Califórnia, onde fundou a Dreamland Syntropia (complexo de agricultura, pistas e equipamentos de skate, incluindo a famosa mega rampa). Incansável, ele avisa que ainda não encerrou sua carreira profissional, mesmo aos 43 anos, e consegue tempo para conciliar todos esses projetos. Um deles, iniciado em 2018, consistiu na reforma de cinco pistas públicas de skate, na Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

"O IBB nasce com uma visão global para atuar no Brasil com ações que promovam o esporte, a saúde e a inclusão social em todas as idades, com foco nas regiões onde as desigualdades são maiores e as oportunidades, menores", explicou Bob. Segundo ele, o instituto promoverá suas ações em torno do universo do skate, que tem mais de 10 milhões de praticantes no Brasil. Entre os planos estão a criação de obstáculos para praticar a modalidade, reformas de pistas, ferramentas para jardinagem, bancos de sementes para cultivo e hortas sustentáveis, programas educacionais holísticos, oficinas de arte e de nutrição.

Para realizar o sonho de ter seu próprio Instituto, Bob contou com um patrocínio privado. "O banco BV acredita que o esporte é uma grande ferramenta de inclusão e transformação social. Além de ter conquistado as maiores glórias como atleta, Bob é uma referência positiva para jovens em todo o Brasil dentro e foras das pistas. Já estamos ao lado do Bob desde 2018 e estamos muito felizes em poder apoiá-lo também na criação do Instituto", comentou Claudia Furini, superintendente de Marketing e Sustentabilidade do banco BV.