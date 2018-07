Bobsled brasileiro aposta em bom impulso nos Jogos de Inverno de Sochi

SOCHI - A equipe brasileira de bobsled estreia neste sábado nos Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi, quando faz as duas primeiras baterias da prova - as outras duas serão no domingo, último dia do evento na Rússia. E, por contar com quatro atletas que vieram originalmente do atletismo, o Brasil aposta num bom impulso na largada para conseguir uma boa performance.

"Nosso impulso está entre os melhores do mundo", afirmou Edson Bindilatti, o piloto do trenó brasileiro, que conta ainda com Edson Martins, Odirlei Pessoni e Fábio Silva. Eles formam uma das 30 equipes na disputa em Sochi, sendo que apenas os 20 melhores na soma dos tempos vai para a quarta e última bateria, no domingo, quando será definido o pódio.

"O objetivo inicial era qualificar para os Jogos e levar o Brasil de volta ao cenário mundial do bobsled. Mas a gente não se contenta só com isso. Já que classificamos, queremos mais. A vontade de fazer o nosso melhor é muito grande", avisou Bindilatti, que já esteve em duas edições anteriores dos Jogos de Inverno, em Salt Lake City/2002 e Turim/2006.