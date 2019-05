Boca Juniors vence a Supercopa da Argentina pela primeira vez

O Boca Juniors venceu, nos pênaltis, o Rosario Central e conquistou a Supercopa da Argentina, que reúne os últimos campeões da Superliga Argentina - Boca - e da Copa da Argentina - Rosario. Esta é a primeira vez que o Boca Juniors fatura a competição.

A partida ficou em 0 a 0 nos 90 minutos, no estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza, no oeste do país, e foi decidida nos nas penalidades, com placar final das cobranças de 6 a 5 para o Boca.

O time que se sagrou campeão dominou amplamente o encontro, incluido quatro chutes ao gol adversário, com uma grande atuação do colombiano Sebáastián Vila. Dario Benedetto, Carlos Tevez, Cristian Pavón, Sebastián Villa, Julio Buffarini e Carlos Izquierdoz marcaram os seis gols do Boca na disputa de pênaltis. Para o Rosario Central marcaram Néstor Ortigoza, Leonardo Gil, o chileno Alfonso Parot, Fernando Zampedri e Matias Caruzzo, enquanto que Esteban Andra defendeu o chute de Fabián Rinaudo.

Antes deste título, o Boca Juniors perdeu três finais, em 2012, contra o Arsenal de Sarandí, em 2015, frente ao San Lorenzo, por 4 a 0, e em 2018, com um doloroso tropeço contra o River Plate. Foi também o primeiro título do Boca sob comando de Gustavo Alfaro, treinador que substituiu Guillermo Barros Schelotto após sua caída depois da Libertadores de 2018, que o clube perdeu para o River Plate, na memorável final que foi disputada em Madrid.

Este é o título de número 68 do Boca Juniors em sua história, o primeiro após a Superliga do ano passado, mas também um importante respiro após a derrota para o River Plate.