Bola nas costas

Quem sabe, Ronaldo não quis perder a onda e embarcou nessa de se mostrar alarmado com atrasos nas obras para a competição que começa dentro de mais alguns dias? Só assim para entender as críticas que fez, em entrevista para agência noticiosa internacional, a respeito da burocracia brasileira e da sensação de "vergonha" que tem, diante de seus pares no plano internacional, com o que ocorre aqui.

O desabafo do ex-jogador correu mundo, ganhou manchetes por aqui e se junta ao coro interminável dos que não aguentam mais os improvisos. Para desatentos pode representar o desesperado grito de alerta de um nome importante do país. A tal cereja no bolo de quem aposta em fiasco verde amarelo de proporções estratosféricas.

Mas, calma aí: há uma série de questões a levantar. Ronaldo não faz parte do COL, o Comitê Organizador Local da Copa? Ele não foi aclamado como "o novo homem forte" de nosso Mundial no início de 2012? Não despontou na época como o personagem ilibado que limparia a barra do ex da CBF e de outros menos votados envolvidos na tarefa de preparar o evento? Não apareceu, nesse tempo todo, em cerimônias oficiais ligadas à Copa? Não atuou numa infinidade de campanhas publicitárias para vender a festa da bola? E não foi autor de célebre frase de que uma Copa não se faz com hospitais?

A que se deve o fenomenal surto de contundência e decepção em cima da hora? Há quem trace paralelo com o recente apoio a um dos candidatos à presidência da República. Espero que não, embora, como cidadão livre, tenha direito de manifestar preferência por quem quiser, sem patrulhamento. Imagina-se que carregou nas tintas para passar imagem crítica e criteriosa para o público externo. Há quem note só outra reação contraditória de alguém que, anos atrás, pedia distância do ex da CBF, por não achá-lo confiável, e depois dele se aproximou ao primeiro aceno.

Não sei se alguma hipótese seja correta e corresponda à realidade. Mas seria gesto de grandeza, desprendimento, coragem e independência parar de desfilar ao lado de Marin, Blatter, Valcke, do ministro Rebelo e da presidente Dilma Rousseff e sair de cena. Daí, o "basta!" soaria mais sincero, embora atrasado, e menos como bola nas costas da turma.

Tourada em Lisboa. Meu amigo, foi bacana a final espanhola da Copa dos Campeões da Europa, no Estádio da Luz. Tecnicamente, não chegou a ser um duelo antológico. Houve decisões melhores. Valeu pela intensidade da luta entre Atlético e Real, dois eternos rivais de Madri, pela emoção, pela reviravolta, pelo placar definitivo. O Real empatou nos acréscimos, o que já parecia fora de cogitação. Depois, fez 2 a 1 na metade do segundo tempo da prorrogação. E ainda sobraram minutos adicionais para fazer outros dois!

Que doideira. Os 4 a 1 doeram para o Atlético, mas foram consequência da postura de ambos os times. O Real foi pra cima, o Atlético a todo custo quis segurar o 1 a 0 obtido na primeira etapa do período regulamentar; entrou pelo cano. Pouquinho antes do apito derradeiro, houve até ensaio de tumulto geral, o que deu calor humano e um toque sul-americano ao rígido ritual europeu.

E por aqui... O calendário é tão maluco que, na terra do Mundial, continua a jogar-se o Brasileiro como se nada alterasse a rotina. Só quem paga o pato são os clubes, obrigados a perambular por falta de estádios.