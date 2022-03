Bola de R$ 2,6 milhões do último touchdown de Tom Brady desvaloriza após atleta desaposentar

Os fãs da NFL (Liga de Futebol Americano, sigla em inglês) ficaram animados com o anúncio da "desaposentadoria" de Tom Brady nesta segunda-feira, 15. Porém, nem todos tiveram motivos para comemorar a volta do maior jogador de todos os tempos. Especialmente o comprador da bola do último passe para touchdown do heptacampeão do Super Bowl. O item foi vendido por US$ 518,6 mil (R$ 2,6 milhões na cotação atual).

Os lances pela bola, até então uma pérola para os colecionadores de artigos esportivos, tiveram início em fevereiro, pouco tempo após Tom Brady anunciar o fim de sua carreira. O valor inicial era de US 100 mil (R$ 514 mil). Andrew Sciliano, âncora do canal norte-americano NFL Network, brincou no Twitter. "Aceita devoluções", escreveu.

Segundo o vendedor, que manteve o anonimato, ele conseguiu a bola depois que o wide receiver do Tampa Bay Buccaneers, Mike Evans, jogou o item nas arquibancadas ao fazer um touchdown com um um passe de Brady na derrota por 30 a 27 para o Los Angeles Rams na Rodada Divisional.

"Se há algum item no campo dos colecionáveis ​​esportivos que não precisa de embelezamento, é esta peça histórica: a bola de touchdown final da carreira de Tom Brady", diz o anúncio. "Ficamos parados por um tempo enquanto os jogadores saíam do campo, então eu o enfiei na minha jaqueta e saímos normalmente. Ninguém veio até nós nem nada."

Esta não é a primeira vez que um artigo de Tom Brady vai a leilão. Anteriormente, o site Lelands leiloou a primeira bola de futebol para touchdown de Brady, que arrecadou US$ 428 (R$ 2,2 milhões), há cerca de um ano atrás.

Aos 44 anos, Tom Brady anunciou a desistência da aposentadoria no domingo, 13. Pelas redes sociais, ele anunciou a volta ao Tampa Bay Buccaneers, time pelo qual defendeu nas últimas duas temporadas após fazer sucesso pelo New England Patriots. Anteriormente, ele havia alegado que a decisão de se despedir do esporte havia sido conjunta com a família. O atleta é marido da modelo brasileira Gisele Bündchen.

Brady conquistou nada menos do que sete títulos do Super Bowl ao longo de 22 anos de carreira, além de inúmeros recordes na NFL. Eleito cinco vezes o jogador mais valioso da temporada (MVP), ele também detém o recorde de 84.520 jardas aéreas, 624 passes para touchdown, o quarterback com mais vitórias (243), além de 7.263 passes completos.