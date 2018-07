Bolívar pode ficar suspenso até Dodô voltar O lateral-esquerdo Dodô, emprestado pelo Corinthians ao Bahia e que sofreu rompimento total do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo após receber entrada do zagueiro Bolívar, do Inter, ganhou apoio de Ronaldo Fenômeno pelo Twitter e absolveu o adversário. "Aos que estão colocando a culpa no Bolívar, eu não guardo mágoa alguma. Aconteceu, tenho certeza que ele não fez com a intenção de me machucar." O Superior Tribunal de Justiça Desportiva, porém, pensa em chamar o jogador, que corre o risco até de ficar afastado durante a recuperação do lateral.