Bolt abrirá temporada dos 100 m no Meeting de Daegu

O velocista jamaicano Usain Bolt confirmou que irá abrir sua temporada nas provas de 100 metros durante a disputa do Meeting de Daegu, na Coreia do Sul, que acontece no dia 19 de maio. A cidade sul-coreana é a mesma que receberá o Mundial de Atletismo em 2011.

A primeira competição de Bolt na temporada será no próximo sábado, quando ele defenderá a equipe jamaicana numa prova de revezamento 4x100 metros nos Estados Unidos. Depois, ele disputará os 200 metros num campeonato na Jamaica, no dia 1º de maio.

Em Daegu, porém, Bolt abrirá sua temporada nos 100 metros, a prova mais atrativa do atletismo. Ele é o atual campeão olímpico e mundial da distância, além de ser o recordista mundial, com a incrível marca de 9s58. E tem as mesmas honrarias nos 200 metros.

"É um grande privilégio poder contar com o homem mais rápido do mundo correndo pela primeira vez no ano os 100 metros aqui em Daegu. Ele terá todo o apoio da Coreia do Sul e estamos muito ansiosos para vê-lo em ação", declarou o diretor do Meeting, Dong-Hoo Moon.