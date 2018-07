Bolt anuncia que vai disputar o Mundial de Revezamentos

"Estou feliz de fazer parte do time jamaicano no Mundial de Revezamento. Estou em forma, saudável e pronto para correr. Ouvi que o evento foi muito divertido no ano passado e que tem uma grande atmosfera. A Jamaica tem uma grande e longa tradição nos revezamentos e quando colocamos nossas cores sempre damos nosso melhor para deixar o nosso país orgulhoso", disse Bolt.

O Mundial de Revezamentos deste ano ganhou importância especial porque ele é válido como pré-olímpico. As equipes finalistas dos 4x100m e 4x400m, tanto no masculino quanto no feminino, vão garantir vaga nos Jogos do Rio-2016. A competição nas Bahamas também tem provas de 4x800m e 4x200m, mas nada indica que as principais estrelas participarão delas.

No ano passado, a Jamaica ganhou no masculino com uma equipe formada por Nesta Carter, Nickel Ashmeade, Julian Forte e Yohan Blake. O Brasil ficou em quarto. Na ocasião, a equipe brasileira fez final em todas as provas olímpicas.