Bolt cogita disputar revezamento 4x400m em Londres

"Se eu puder ajudá-los na conquista da medalha de ouro, vou querer fazer parte deste time", afirmou o atual campeão olímpico dos 100 e 200 metros e do revezamento 4x100m, provas que disputará novamente em 2012.

Bolt, porém, nunca disputou os 400 metros em grandes competições. Especialista nos 200m, o jamaicano chegou a se arriscar nos 300m, que não integra o programa olímpico, no Meeting de Ostrava, na República Checa, no ano passado. Em sua única prova nesta distância, ele marcou o tempo de 30s97 e não conseguiu superar o recorde do norte-americano Michael Johnson, de 30s85.

Se conquistar quatro medalhas de ouro em Londres, Bolt vai igualar o feito do americano Carl Lewis, que subiu ao lugar mais alto do pódio por quatro vezes na Olimpíada de Los Angeles, em 1984.