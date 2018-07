Bolt competiu durante 7 minutos em 2015, contra 6.457 de Messi

Cada modalidade possui um conjunto de regras específico que a fazem especial para diferentes tipos de público e atletas. Porém, a medição do tempo é um elemento comum na grande maioria dos esportes. O jornal francês L'Equipe fez uma comparação sobre o tempo gasto em competição por seis atletas de diferentes modalidades em 2015.

Entre os esportistas relacionados estão Usain Bolt, do atletismo, Lionel Messi, do futebol, LeBron James, do basquete, Thibaut Pinot, do ciclismo, Thierry Dusautoir, do rúgbi, e Teddy Riner, do judô.