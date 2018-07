Bolt confirma ida à última etapa da Diamond League Grande astro do atletismo mundial, o jamaicano Usain Bolt confirmou nesta quarta-feira a sua presença no último estágio da edição deste ano da Diamond League, circuito com 14 competições que reúne a elite do esporte. Assim, ele estará em ação na disputa da etapa em Bruxelas, no dia 6 de setembro, na Bélgica.