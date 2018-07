Bolt confirma presença na etapa final da Diamond League em 2015

Bolt, recordista mundial dos 100 e dos 200 metros, só vai decidir após o Mundial de Atletismo deste ano, que será realizado em Pequim em agosto, em qual das duas distâncias ele vai competir em Bruxelas.

De qualquer forma, essa será a sétima aparição de Bolt na competição belga - desde 2007, ele só não esteve presente na cidade de Bruxelas em 2010 e em 2014. E o jamaicano é o recordista da prova dos 100 metros neste meeting, com o tempo de 9s76, registrado em 2011.

Bolt, aliás, está fora da abertura da temporada 2015 da Diamond League, marcada para esta sexta-feira em Doha, no Catar, assim como francês Renaud Lavillenie, recordista mundial do salto com vara, que está lesionado. Mesmo assim, vários astros do atletismo vão competir, casos dos norte-americanos Justin Gatlin e Allyson Felix e do britânico Mo Farah.