Bolt correrá prova dos 100m da etapa de Mônaco da Diamond League antes de Mundial

Usain Bolt teve confirmada nesta quinta-feira, por meio de nota em seu site oficial, a sua participação na prova dos 100 metros da etapa de Mônaco da Diamond League, no dia 21 de julho, quando disputará a sua última competição antes do Mundial de Atletismo deste ano, marcado para acontecer entre 5 e 13 de agosto, em Londres.

O velocista jamaicano não compete no evento monegasco do calendário da Associação das Federações Internacionais de Atletismo (IAAF, na sigla em inglês) desde 2011. Naquela ocasião, já como recordista mundial da prova mais rápida da modalidade, o astro ganhou a disputa dos 100 metros com o tempo de 9s88.

Ao comentar a participação de Bolt na etapa de Mônaco da Diamond League, a IAAF ressaltou que o evento fará parte da agenda do corredor em sua temporada de despedida, na qual o também recordista mundial da prova dos 200 metros tentará dar adeus mantendo a sua supremacia como homem mais rápido do planeta.

Nesta sua temporada final após se consagrar com 11 medalhas de ouro em Mundiais e outras nove douradas obtidas dentro da pista em três edições dos Jogos Olímpicos - uma delas, do revezamento 4x100m em Pequim-2008, foi cassada por causa do caso de doping envolvendo o seu compatriota Nesta Carter -, Bolt priorizou as disputas de 100m, embora já tenha recebido um convite para participar dos 200 metros no Mundial de Londres.

Após o grande evento na capital inglesa, o jamaicano irá se aposentar das pistas. E ele espera chegar em grande forma para um sonhado adeus de gala aos seus fãs ao redor de todo mundo. Para isso, ele também confirmou participação na prova dos 100 metros da 56ª edição do Golden Spike, competição realizada em Ostrava, na República Checa, em 28 de junho, quando o astro tentará começar a ganhar embalo rumo ao Mundial.

Bolt correrá pela quinta vez os 100m no evento checo, no qual também esteve presente em outras três oportunidades nos 200 metros e uma nos 300 metros (esta uma prova não olímpica), vencendo em cada uma das disputas. Também será a sua nona aparição em Ostrava, tornando-se o evento em que ele mais disputou em sua carreira.

Além de Bolt, a organização da etapa de Mônaco da Diamond League também confirmou as participações de Renaud Lavillenie, recordista mundial do salto com vara; de Caterine Ibarguen, campeã olímpica e bicampeã mundial do salto triplo; de Thomas Rohler, campeão olímpica do lançamento de dardo, entre outros nomes de destaque do atletismo.