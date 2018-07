Bolt desiste da etapa de Nova York da Liga Diamante O velocista jamaicano Usain Bolt anunciou nesta segunda-feira a sua desistência da terceira etapa da Diamond League, que será realizada em Nova York, a partir do dia 12 de junho. O campeão olímpico e recordista mundial dos 100 metros rasos alegou que está com uma inflamação no tendão de Aquiles.