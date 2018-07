Bolt desiste de correr em Kingston e condição física é duvidosa

Ainda não será nesta quinta-feira que o astro Usain Bolt vai participar da sua primeira prova oficial de 100 metros na temporada. O homem mais rápido do mundo foi retirado da lista de inscritos do Campeonato Jamaicano de Atletismo, seletiva nacional para o Mundial de Pequim (China), em agosto. Bolt, entretanto, tem vaga no Mundial como atual campeão.

O staff de Bolt ainda não explicou os motivos pelos quais o velocista optou por não correr nesta quarta-feira em Kingston. De acordo com a imprensa jamaicana, ele teria sentido uma lesão no treino de quarta-feira. Ainda não existe confirmação se Bolt corre os 200m no sábado.

Até agora, o velocista só participou de uma prova de 100m na temporada, em apresentação promocional no Rio de Janeiro. Bolt correu os 200m na Diamond League de Nova York (EUA) e fez seu pior tempo em finais desde que se tornou campeão mundial, o que levantou dúvidas da imprensa e dos fãs sobre sua real condição física.

Participam do Campeonato Jamaicano nomes como Asafa Powell, Yohan Blake, Nesta Carter e Nickel Ashmeade. As quartas de final serão nesta quinta-feira, com semifinais e finais dos 100m na sexta-feira.