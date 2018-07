Bolt desiste de participar do Meeting de Ostrava

OSTRAVA - O jamaicano Usain Bolt anunciou neste domingo a sua decisão de não participar do Meeting de Ostrava, na República Checa, que será realizado na próxima quinta-feira. O astro iria competir na prova do revezamento 4x100 metros ao lado dos compatriotas Yohan Blake, que também desistiu da competição, e de Asafa Powell.

Em comunicado divulgado pela organização do Meeting de Ostrava, Bolt se desculpou e justificou a sua desistência pela necessidade de permanecer treinando na Jamaica. "Quero me desculpar com os fãs de Ostrava, mas neste ano não estarei no Meeting de Ostrava", anunciou.

"Vou ficar mais uma semana na Jamaica com o meu treinador para me concentrar na minha preparação antes de viajar para a Europa", explicou Bolt, que na sexta-feira venceu a prova dos 100 metros no Campeonato Jamaicano com o tempo de 9s94, o que lhe rendeu a classificação para o Mundial de Atletismo.

Apesar da desistência de Bolt, o Meeting de Ostrava ainda contará com a participação de alguns dos principais nomes do atletismo, como a australiana Sally Pearson, atual campeã olímpica dos 100 metros com barreiras, e a russa Yelena Isinbayeva, recordista mundial e dona de dois ouros olímpicos no salto com vara.