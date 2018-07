Bolt disputará prova de 150m na praia de Copacabana em março

O evento de exibição, chamado "Desafio Mano a Mano", contará com quatro dos principais velocistas do mundo numa pista a ser construída na famosa praia carioca.

Será a segunda visita do velocista jamaicano ao Rio. Em outubro do ano passado, ele esteve na cidade para eventos com seu patrocinador e visitou locais turísticos, como o Cristo Redentor.

Bolt é o homem mais rápido do mundo, com o recorde mundial dos 100m em 9s58, conseguido em 2009.

Na Olimpíada de Londres, em 2012, ele ganhou medalhas de ouro nos 100m, 200m e revezamento 4x100m, repetindo a atuação de Pequim-2008. Foi a primeira vez na história que um atleta ganhou dois ouros olímpicos seguidos nestas provas individuais.

O jamaicano de 26 anos deve encerrar sua carreira olímpica nos Jogos do Rio, em 2016.