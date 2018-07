Bolt diz estar preparado para fazer estreia nos 300 m

Recordista mundial dos 100 e dos 200 metros, o jamaicano Usain Bolt afirmou nesta quarta-feira que está preparado para fazer sua estreia na prova dos 300 metros rasos na quinta, no Meeting de Ostrava, na República Checa.

"Sei como correr os 300 metros, foi por isso que decidi correr esta prova e ver se posso ser rápido em uma competição", declarou o velocista, que costuma correr esta distância nos treinos. "Estou ansioso pela prova", completou o campeão olímpico e mundial dos 100 e 200 metros.

Bolt também comentou que a disputa nos 300 metros poderá facilitar sua mudança para provas mais longas, como a dos 400 metros, que ele vem cogitando desde as medalhas de ouro no Mundial do ano passado. O jamaicano avisou que não pretende correr a prova dos 300 metros regularmente na temporada.