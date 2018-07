Bolt diz não se sentir pressionado a melhorar marcas

Sempre extrovertido, o velocista jamaicano afirmou que o seu principal oponente na prova, o norte-americano Tyson Gay, pode ficar à vontade para tentar superar os seus tempos. "Se Tyson decidir que ele quer quebrar os recordes, tudo bem para mim. Não tenho problema com isto", avaliou o atleta.

Na corrida deste domingo, apesar de não ser ameaçado em nenhum momento e vencer com tranquilidade, Usain Bolt admitiu que precisa melhorar o seu condicionamento físico. "Foi uma boa corrida. Eu me senti bem, mas não foi fácil. Não estou na minha melhor forma física, mas gostei do resultado", disse o velocista.