Bolt diz que focaria 400 metros para virar lenda

Campeão olímpico e mundial dos 100 e 200 metros, o astro Usain Bolt afirmou nesta sexta-feira que não gostaria de focar os 400 metros, prova que já venceu em fevereiro deste ano no Camperdown Classic, na Jamaica, e que deve passar a disputar mais frequentemente em 2010.

O atleta jamaicano, no entanto, fez uma ponderação. E garantiu nesta sexta-feira que pode repensar a decisão "se isso fizesse eu me tornar uma lenda do esporte".

Os 400 metros têm um dos recordes mundiais mais duradouros em provas de pista, obtido pelo norte-americano Michael Johnson no Mundial de Sevilha, da Espanha, em 1999, com o tempo de 43s18 - quando venceu o Camperdown Classic, Bolt cravou 45s86.

As declarações do jamaicano foram dadas na conferência de abertura da Diamond League, que começa em 14 de maio, em Doha, no Catar. Bolt já confirmou presença nas etapas de Xangai, Nova York, Paris e Brussels.