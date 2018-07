Bolt diz querer três medalhas de ouro no Mundial de Atletismo

OSLO - Assim como já fez nas duas últimas edições da Olimpíada, em Pequim/2008 e Londres/2012, Usain Bolt espera conquistar três medalhas de ouro no Mundial de Atletismo, que acontecerá em agosto, em Moscou. O jamaicano reforçou nesta quarta-feira que o campeonato na Rússia será sua prioridade em 2013.

"Meu objetivo para 2013 é o Mundial de Atletismo em Moscou. Quero ganhar três medalhas de ouro e repetir meu sucesso nos Jogos Olímpicos", disse Bolt, que compete nas provas dos 100 metros, 200 metros e 4x100 metros, nas quais é bicampeão olímpico e recordista mundial.

Na última edição do Mundial de Atletismo, realizada em 2011, na cidade de Daegu, na Coreia do Sul, Bolt não conseguiu as três medalhas de ouro. Na ocasião, ele conquistou os títulos dos 200 metros e do 4x100 metros, mas queimou a largada nos 100 metros e foi desclassificado.

Assim, o velocista jamaicano não foi capaz de repetir no Mundial de Atletismo o bicampeonato das três provas que conseguiu na Olimpíada - na edição anterior da competição, realizada em 2009, em Berlim (Alemanha), Bolt ganhou as três de medalhas de ouro que está acostumado.

Para brilhar em Moscou, Bolt revelou que vem fazendo uma boa preparação. "Estou livre de contusões e trabalhando duro. Tudo está caminhando de acordo com o planejado", contou o jamaicano de 26 anos, que projeta continuar competindo pelo menos até a Olimpíada do Rio, em 2016.

Também nesta quarta-feira, Bolt confirmou sua participação na sexta das 14 etapas da Diamond League nesta temporada, que acontecerá no dia 13 de junho, em Oslo, na Noruega. Na competição que faz parte do circuito mundial da elite do atletismo, ele disputará apenas os 200 metros.