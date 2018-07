Bolt e Blake decepcionam nos 400m em prova jamaicana

Bolt chegou a fazer boa disputa com Nicholas Maithland nos primeiros 350 metros, mas acabou perdendo ritmo nos 50 metros finais. O especialista nos 100 e 200 metros registrou o tempo de 46s44, acima dos 45s79 do rival, o mais rápido do dia.

O recordista mundial e multicampeão olímpico disputava sua terceira prova local neste ano. Foi uma espécie de aquecimento do jamaicano para sua visita ao Brasil, na próxima semana. Em sua segunda passagem pelo Rio de Janeiro, ele participará de uma exibição na Praia de Copacabana.

Blake, por sua vez, foi batido na prova em Kingston por Allodin Fothergill, dono do melhor tempo da série, com 46s24. Apesar do revés, o atual campeão mundial nos 100 metros registrou seu melhor tempo na distância, com 46s33.

Na prova feminina, a velocista Shelly-Ann Fraser-Pryce também ficou devendo. Bicampeã olímpica nos 100 metros, ela foi apenas a quinta colocada nos 400 metros, com o tempo de 56s63. Rosemarie Whyte, especialista na distância, faturou a vitória, com 52s34.