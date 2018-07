Bolt é confirmado na etapa de Roma da Diamond League

ROMA - O recordista mundial Usain Bolt vai participar da prova dos 100 metros na etapa de Roma da Diamond League, marcada para o dia 6 de junho. A presença do dono de seis medalhas de ouro olímpicas foi confirmada nesta terça-feira pelos organizadores da competição, realizada no Estádio Olímpico. Este será o terceiro ano consecutivo que o jamaicano vai competir em Roma.

A capital italiana receberá neste ano a primeira etapa europeia da Diamond League. Em seu calendário de competições no atletismo, Bolt também se comprometeu a correr os 200 metros na etapa de Oslo, na Noruega, em 13 de junho, o revezamento 4x100 metros no Meeting de Ostrava, na República Checa, em 27 de junho, e os 200 metros na etapa de Paris da Diamond League, no dia 6 de julho. Todas essas competições são parte da preparação do jamaicano para o Mundial de Atletismo, que será disputado entre os dias 10 e 18 de agosto em Moscou.

No ano passado, Bolt venceu as provas 100 e 200 metros, além do revezamento 4x100 metros nos Jogos Olímpicos de Londres, e tem o objetivo de repetir o feito na Rússia. Bolt ganhou a disputa dos 100 metros em Roma nos últimos dois anos, marcando 9s91 em 2011 e 9s76 - recorde da etapa italiana - na última temporada. Em ambas as ocasiões, o ex-recordista mundial Asafa Powell, da Jamaica, foi segundo colocado, com Christophe Lemaitre, da França, sendo o terceiro.

Os organizadores da etapa de Roma da Diamond League ainda não anunciaram quais serão os adversários de Bolt neste ano. O jamaicano é o recordista mundial dos 100 metros com o tempo de 9s58, obtido no Mundial de Atletismo de 2009, realizado em Berlim.