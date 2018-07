Bolt e Nadal campeões, crise no São Paulo e Palmeiras líder são os destaques do resumo esportivo

SÃO PAULO - O final de semana foi movimentado no mundo esportivo. Com jogos mornos, o Brasileirão e a Série B continuam do mesmo jeito. Cruzeiro segue líder da primeira divisão, após empatar com o Santos, e o Palmeiras caminha a passos largos, após bater o Paraná, para voltar a elite do futebol brasileiro. No Mundial de Atletismo, realizado em Moscou, Usain Bolt não decepcionou e, mesmo sob chuva, conquistou mais uma medalha de ouro nos 100m. No tênis, Rafael Nadal não teve maiores problemas para também confirmar o seu favoritismo e conquistar o título do Masters 1.000 de Montreal.

BRASILEIRÃO

No duelo dos goleiros artilheiros, neste domingo, no Canindé, Rogério Ceni foi vilão e Lauro voltou a ser herói. O são-paulino permitiu a defesa do lusitano numa cobrança de pênalti quando o jogo estava empatado e nada pôde fazer para evitar mais um tropeço tricolor, desta vez por 2 a 1, em jogo válido pela 13.ª rodada do Brasileirão. Diogo fez os dois gols da Portuguesa, ambos em momentos em que os visitantes eram superiores. Lucas Evangelista, na volta do intervalo, fez seu primeiro gol pelo clube do Morumbi.

O Corinthians respondeu rápido à decepcionante atuação de quarta-feira contra o Santos. Neste domingo, aproveitou bem as poucas chances que teve no Pacaembu e bateu o Vitória por 2 a 0 em jogo válido pela 14ª rodada do Brasileirão. Assim, chegou a seis partidas sem derrota na competição.

O Cruzeiro ficou no 0 a 0 com o Santos nesta tarde domingo, no Mineirão, mas chegou aos 25 pontos e voltou a ocupar a liderança do Campeonato Brasileiro. O Botafogo, que no último sábado empatou por 1 a 1 com o Goiás, tem a mesma pontuação, mas é vice-líder nos critérios de desempate. Já o Santos soma apenas 14 pontos e segue próximo à zona de rebaixamento da tabela.

Na estreia de André Santos, o Flamengo venceu o Fluminense por 3 a 2, neste domingo, no Maracanã, e empurrou o atual campeão nacional para uma situação desconfortável na tabela do Campeonato Brasileiro - o time tricolor ficou próximo da zona de rebaixamento, com 14 pontos, algo impensável para muitos de seus torcedores antes do início da competição. Foi a sétima derrota do Flu em 13 rodadas. Ano passado, na campanha do título, perdeu apenas cinco vezes em 38 partidas.

SÉRIE B

No duelo das equipes mais embaladas da Série B, deu Palmeiras. Neste sábado, a equipe alviverde soube aproveitar o apoio da torcida no Pacaembu com uma boa atuação principalmente no segundo tempo, virou sobre o Paraná, e venceu por 2 a 1, mantendo a liderança do torneio. Charles (contra), Juninho e Wesley fizeram os gols do jogo válido pela 14.ª rodada. Com a vitória, o Palmeiras chega a nove jogos invictos, tendo vencido oito dessas partidas.

FUTEBOL INTERNACIONAL

Após seguidas decepções na pré-temporada, o técnico David Moyes se redimiu neste domingo ao levar o Manchester United ao título da Supercopa da Inglaterra, sua primeira conquista desde que assumiu o cargo de Alex Ferguson. O Manchester levantou o troféu ao vencer o Wigan por 2 a 0, no Estádio de Wembley, em Londres.

Didier Drogba mais uma vez foi decisivo para dar um título ao Galatasaray na Turquia. Neste domingo, foi com um gol do marfinense que a equipe venceu o arquirrival Fenerbahce por 1 a 0 e conquistou a Supercopa da Turquia, torneio que abre a temporada oficial daquele país.

Mario Götze brilhou em sua estreia com a camisa do Bayern de Munique, neste domingo. A maior contratação do time para a temporada marcou dois gols na vitória por 4 a 1 sobre o Gyor, em amistoso disputado na Hungria - as duas equipes têm o mesmo patrocinador.

ATLETISMO

Usain Bolt não se intimidou com a chuva que caía no Estádio Luzhniki, em Moscou, neste domingo, e faturou mais uma medalha de ouro para sua coleção. O jamaicano deixou os rivais para trás e venceu os 100 metros com o tempo de 9s77, sua melhor marca da temporada. O norte-americano Justin Gatlin levou a prata, com 9s85, e o jamaicano Nesta Carter ficou com o bronze - 9s95.

A aposentadoria de Yelena Isinbayeva não é definitiva. A saltadora, que está classificada para final do salto com vara de terça-feira, em Moscou, disse que seu próximo objetivo é se tornar mãe no ano que vem. Após realizar o desejo, ela afirmou que quer, sim, competir na Olimpíada de 2016.

TÊNIS

Rafael Nadal não teve maiores problemas para confirmar o seu favoritismo, neste domingo, e conquistar o título do Masters 1.000 de Montreal. Depois de ter derrotado o sérvio Novak Djokovic em uma semifinal emocionante na noite do último sábado, o tenista espanhol venceu o canadense Milos Raonic por 2 sets a 0, com duplo 6/2, em apenas 68 minutos, para ficar com a taça.

VELOCIDADE

Thiago Camilo conquistou a primeira vitória do ano na Stock Car neste domingo, ao chegar na frente na etapa de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. O piloto deixou para trás Max Wilson e Valdeno Brito, terceiro colocado.

VÔLEI

Após amargar a perda de sua invencibilidade no ano no último sábado, diante da Bulgária, a seleção brasileira feminina de vôlei voltou a ganhar neste domingo. Desta vez, a vitória foi sobre a seleção de Porto Rico, em uma partida que terminou em 3 sets a 0, com parciais de 25/14, 25/15 e 25/17, na casa das rivais, em Mayaguez, pelo Grand Prix. Atual campeã olímpica, a equipe nacional acumula um total de 17 vitórias na temporada, tendo sido o jogo deste domingo o seu quinto triunfo em seis partidas neste Grand Prix.