Bolt é nomeado candidato a prêmio de Atleta do Ano da IAAF

Depois de um 2014 bastante discreto, graças a uma série de lesões, Bolt voltou a aparecer nesta temporada para manter a hegemonia nas principais provas de velocidade do atletismo. Com isso, ele talvez seja o maior favorito para ficar com o prêmio, que já conquistou em outras cinco oportunidades (2008, 2009, 2011, 2012 e 2013).

Seu grande momento em 2015 aconteceu no Mundial de Pequim. Bolt chegou para o campeonato cercado por dúvidas, mas mostrou por que é considerado um dos melhores atletas da história ao vencer as provas dos 100m, 200m e revezamento 4x100m. Nos 200m, inclusive marcou o melhor tempo do ano.

Para levar o troféu, no entanto, Bolt terá que superar dois outros grandes destaques do atletismo em 2015. O norte-americano Christian Taylor, por exemplo, faturou a medalha de ouro no salto triplo no Mundial de Pequim com a marca de 18,12 metros, recorde norte-americano e segunda maior distância da história.

O outro concorrente também é norte-americano. O decatleta Ashton Eaton faturou sua segunda medalha de ouro consecutiva em Mundial ao anotar 9.045 pontos em Pequim. De quebra, ele quebrou a melhor marca para os 400 metros na prova, ao correr a distância em 45 segundos.

A IAAF costuma entregar o prêmio em sua festa de gala, mas a deste ano foi cancelada graças ao escândalo de corrupção envolvendo seu ex-presidente, o Lamine Diack. Com isso, a entidade ainda não revelou quando e onde realizará a entrega da honraria.