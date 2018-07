Bolt é superado por Weir em prova de 400m na Jamaica

Bolt ganhou a sua série em 46s71 ao superar o também jamaicano Riker Hylton nos metros finais. Porém, Weir garantiu o triunfo, definido pelos tempos de cada disputa, ao vencer a sua série em 46s23.

Assim, Bolt terminou na terceira colocação, logo à frente de Yohan Blake, que marcou o tempo de 46s77 e competiu na mesma série de Weir e de Edino Steele, que marcou 46s64, e conseguiu o segundo melhor tempo na classificação geral.

A prova do último sábado foi a primeira de Bolt nos 400 metros nos últimos três anos, apesar dele já ter cogitado a possibilidade de passar a competir na prova. O seu melhor tempo é de 45s28, obtido em 2007. Apesar disso, o astro jamaicano garantiu ter ficado satisfeito com o seu desempenho.

"Eu me senti um pouco nervoso", disse Bolt. "Eu só vim aqui para ganhar e estou contente, venci livre de lesões, 46s71 neste momento da temporada mostra que estou em boa forma. Fisicamente eu me senti bem, não tão bem como eu estaria normalmente, mas no geral me sinto bem. Não importava o tempo, eu só queria completar a corrida", completou.

Em 2013, Bolt terá como principal objetivo a disputa do Mundial de Atletismo em Moscou, entre 24 de agosto e 1º de setembro. O jamaicano vai defender o seu bicampeonato na prova dos 200 metros, mas também tentará superar a decepção do Mundial de Daegu em 2011, quando foi eliminado na disputa dos 100 metros ao queimar a largada. Assim, ele avaliou como positivo o início da sua preparação.

"Tratava-se de passar a primeira (prova do ano), para que eu possa estar mais confiante para as outras. Estou muito feliz que eu consegui neste momento da temporada competir nesta prova. O treinamento está indo muito bem, eu não tive nenhum problema e isto é um bom sinal porque eu estou trabalhando duro", acrescentou.

A próxima aparição pública de Bolt deverá ser na próxima sexta-feira. O velocista jamaicano foi convidado a participar do Jogo das Celebridades, um dos eventos do All-Star Weekend da NBA, que será realizado em Houston.