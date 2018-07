Bolt inicia ano no topo e já fala em novo recorde

DAEGU, COREIA DO SUL

Usain Bolt disputou os 100 m pela primeira vez no ano e, como campeão mundial, olímpico e dono do melhor tempo do mundo na prova, não decepcionou. O jamaicano venceu fácil a distância no Meeting de Daegu, ontem, na pista que receberá o Mundial de Atletismo de 2011.

A marca de 9s86, conquistada praticamente sem ajuda do vento (0,1 m/s), deixa o velocista na liderança do ranking mundial. E, otimista, Bolt já fala até em baixar o recorde mundial da prova no ano que vem.

"Fiz uma corrida maravilhosa. Estou ansioso para o próximo ano, porque estou cheio de energia. Há uma grande possibilidade de que eu bata o recorde mundial", garantiu - a marca de 9s58 foi conquistada no Mundial de Berlim, em agosto de 2009. O velocista já havia afirmado que a disputa na Coreia do Sul seria um importante teste para o próximo Mundial.

Bolt, contudo, não terá vida fácil para manter a hegemonia. Na semana passada, Asafa Powell fez questão de mandar um recado ao compatriota. No Meeting de Doha, no Catar, disputado na sexta-feira, o jamaicano marcou 9s75 na semifinal da disputa dos 100 m. Mas o tempo não foi considerado por causa da grande interferência do vento - 2,9 m/s, acima dos 2 m/s, limite estabelecido pela Federação Internacional (IAAF).

"Acredito, realmente, que é possível bater esse recorde e voltar a ser recordista mundial", disse Powell. "Desejo abrir os olhos do mundo, fazer com que todos digam "uau" por mim. Este ano, no qual não há competições importantes, pode ser bom para um resultado assim."

Os dois atletas estarão no Meeting de Ostrava, na República Checa, na próxima semana, mas não correrão a mesma prova. Enquanto Powell tentará melhorar seu tempo nos 100 m, Bolt poderá somar outro recorde à sua carreira. Ele disputará os 300 m - distância que não é reconhecida oficialmente - pela primeira vez.

Em Daegu, Bolt foi o único atleta da final dos 100 m a correr abaixo dos 10 segundos. O segundo colocado foi o também jamaicano Michael Frater, com 10s15. O americano Mike Rodgers terminou em 3º (10s18). A decepção veio nos 110 m com barreiras. O recordista mundial e campeão olímpico Dayron Robles perdeu a disputa para o americano David Oliver, que fez 13s11 - o cubano terminou em 2º, com 13s26.

Usain Bolt encerra no fim de semana a sua breve turnê pelo continente asiático. No domingo, estreia na Liga Diamante. No Meeting de Xangai, o jamaicano correrá os 200 m.