Bolt inicia temporada dos 100 m com vitória em 9s86

O jamaicano Usain Bolt deu uma clara demonstração de que deve dominar os 100 metros rasos por mais um ano nesta quarta-feira, na primeira vez em que correu a prova na temporada. O recordista mundial da distância venceu a disputa no Meeting de Daegu, com o tempo de 9s86.

A marca de Bolt na Coreia do Sul é 28 centésimos pior do que o recorde mundial, de 9s58, registrado no Mundial de Berlim, em 2009. Na prova, que serviu para o astro jamaicano conhecer o local onde será disputado o Mundial de Atletismo de 2011, o também jamaicano Michael Frater ficou em segundo lugar, com 10s15, seguido pelo norte-americano Mike Rodgers, com 10s18.

Na prova dos 110 metros com barreiras,o cubano Dayron Robles, recordista mundial da distância, ficou em segundo lugar, com 13s26, superado pelo norte-americano David Oliver, com 13s11, na maior surpresa do Meeting de Daegu.

Em outras provas disputadas nesta quarta-feira, a norte-americana Carmelita Jeter venceu os 100 metros, com o tempo de 11s00, superando em apenas cinco centésimos a jamaicana Veronica Campbell-Brown. O também norte-americano Ryan Bailey venceu os 200 metros, com o tempo de 20s58, batendo o jamaicano Marvin Anderson por um centésimo.