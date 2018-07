Bolt, Messi, Phelps e Vettel disputam Oscar do esporte

RIO - A Fundação Laureus anunciou nesta quinta-feira, em evento realizado no Rio, a lista de indicados ao Prêmio Laureus, considerado o "Oscar do esporte". Astros como o velocista Usain Bolt, o nadador Michael Phelps, o jogador de futebol Lionel Messi e o piloto de Fórmula 1 Sebastian Vettel disputam o prêmio de atleta masculino do ano, enquanto três brasileiros foram indicados em outras categorias.

Craque do Santos, o atacante Neymar foi indicado ao prêmio de revelação do ano. Entre os seus concorrentes estão o tenista britânico Andy Murray, que venceu seu primeiro Grand Slam e faturou a medalha de ouro na Olimpíada, e a nadadora chinesa Ye Shiwen, de apenas 16 anos, que conquistou duas medalhas de ouro nos Jogos de Londres.

Já Bolt, Phelps, Messi e Vettel registraram feitos neste ano que entraram para a história do esporte. Bolt e Phelps se consagraram na Olimpíada de Londres. O jamaicano faturou três ouros, enquanto Phelps virou o atleta com maior número de medalhas na história dos Jogos - 22. Neste ano, Vettel foi tricampeão mundial na Fórmula 1, enquanto Messi se tornou o jogador com o maior número de gols marcados em um ano.

Esses astros do esporte vão ter a concorrência de dois atletas britânicos na disputa pelo Laureus. Mo Farah, que venceu as provas dos 5 e 10 mil metros nos Jogos de Londres, e Braddley Wings, que ganhou a edição deste ano da Volta da França.

Os Estados Unidos dominaram a lista de indicados para o prêmio de atleta feminina do ano. Jessica Ennis, Allyson Felix, Missy Franklin, Lindsey Vonn e Serena Williams foram as competidoras indicadas do país. Elas disputam o prêmio com a jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce.

Os outros dois brasileiros que estão concorrendo ao Laurues são Alan Fonteles e Daniel Dias na categoria melhor esportista com deficiência do ano. Um dos seus adversário é o ex-piloto italiano Alex Zanardi, que conquistou três medalhas nos Jogos Paralímpicos no ciclismo. Dias faturou seis ouros em Londres e Fonteles surpreendeu ao conseguir superar Oscar Pistorius na prova dos 200 metros 4T.

A entrega do Laureus será realizada no dia 11 de março de 2013, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Confira a relação completa de indicados:

Melhor atleta masculino:

Usain Bolt (atletismo, Jamaica)

Mo Farah (atletismo, Grã-Bretanha)

Lionel Messi (futebol, Argentina)

Michel Phelps (natação, Estados Unidos)

Sebastian Vettel (automobilismo, Alemanha)

Bradley Wiggins (ciclismo, Grã-Bretanha)

Melhor atleta feminino:

Jessica Ennis (atletismo, Grã-Bretanha)

Allyson Felix (atletismo, Estados Unidos)

Missy Franklin (natação, Estados Unidos)

Shelly-Ann Fraser-Pryce (atletismo, Jamaica)

Serena Williams (tênis, Estados Unidos)

Lindsey Vonn (esqui, Estados Unidos)

Melhor equipe:

Equipe olímpica de tênis de mesa da China

Equipe da Copa Ryder Europeia (golfe)

Miami Heat (basquete)

Red Bull (automobilismo)

Seleção espanhola de futebol masculino

Time olímpico de basquete dos Estados Unidos

Revelação:

Yannick Agnel (natação, França)

Gabby Douglas (ginástica artística, Estados Unidos)

Kirani James (atletismo, Granada)

Andy Murray (tênis, Grã-Bretanha)

Neymar (futebol, Brasil)

Ye Shiwen (natação, China)

Melhor retorno:

Tirunesh Dibaba (atletismo, Etiópia)

Ernie Els (golfe, África do Sul)

Equipe da Copa Ryder Europeia (golfe)

Equipe olímpica de remo de oito (Alemanha)

Anna Meares (ciclismo, Austrália)

Felix Sanchez (atletismo, República Dominicana)

Melhor esportista com deficiência:

Patrick Anderson (basquete em cadeira de rodas, Canadá)

Johanna Benson (atletismo, Namíbia)

Daniel Dias (natação, Brasil)

Alan Fonteles (atletismo, Brasil)

David Weir (corrida em cadeira de rodas, Grã-Bretanha)

Alex Zanardi (ciclismo, Itália)