Bolt minimiza tempo ruim na eliminatória dos 200 metros Usain Bolt venceu com facilidade a sua bateria eliminatória nos 200 metros. Mas o tempo que apareceu no cronômetro assustou: 20s66, a 21ª pior marca entre os 24 classificados para a semifinal dos 200 metros do Mundial de Moscou. Como justificativa para o resultado, Bolt, de bom humor, colocou a culpa no horário da competição, às 11h10 locais, 4h10 de Brasília. "Não sou uma pessoa matutina". A semifinal será disputada ainda nesta sexta, às 12h40 (de Brasília), 19h40 em Moscou. A final será no sábado, às 13h05.