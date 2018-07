Bolt mira novo recorde: 'Quero explorar meus limites'

Ainda distante do início da próxima temporada, Usain Bolt já faz planos para as futuras competições. O jamaicano quer estabelecer uma nova marca nos 200 metros, sua prova favorita. Dono do atual recorde mundial e olímpico, ele sonha em se tornar o primeiro homem a completar a distância em menos de 19 segundos.

"Sei que estou ficando mais velho e que minhas oportunidades começam a ficar reduzidas. Então, tenho que explorar meus limites. Não quero apenas ganhar mais um campeonato, seria muito fácil", afirmou o jamaicano, em entrevista ao jornal francês L''Équipe, que o elegeu atleta masculino do ano.

Sem estabelecer metas de troféus para 2013, Bolt quer melhorar seu recorde mundial nos 200 metros. Sua marca atual é de 19s19, registrado no Mundial de Berlim, em 2009. "Não é brincadeira, mas vai exigir muito trabalho. Vou ter que levar o meu corpo ao limite. Mas eu não me importo com a dor".

O jamaicano foi eleito o atleta do ano ao superar o nadador norte-americano Michael Phelps e o atacante argentino Lionel Messi, os outros finalistas na disputa. Bolt, bicampeão olímpico nos 100 e 200 metros e no revezamento 4x100 metros nos Jogos de Londres, neste ano, já havia levado o prêmio em 2008 e 2009.