Bolt nega susto com largada queimada em estreia

MOSCOU - Após fazer sua estreia em Moscou, Usain Bolt afirmou neste sábado que a largada queimada logo em sua série na eliminatória dos 100 metros não prejudicou sua concentração. O jamaicano, que venceu com facilidade a disputa e avançou às semifinais, havia sido desclassificado no último Mundial, justamente por ter queimado a largada.

Desta vez, quem disparou antes do tiro foi o velocista Kemar Hyman, das Ilhas Cayman. Ele correria ao lado de Bolt, mas acabou sendo eliminado de forma precoce na disputa. Sem se abater com o imprevisto, o jamaicano fez boa largada no segundo tiro e não teve problemas para chegar na frente dos rivais.

"Eu realmente não estava preocupado. Estava atento ao tiro. A falsa largada não me afetou. Eu cometi este erro em Daegu, mas agora estou muito focado", afirmou o superfavorito ao título nos 100 metros. "Estou satisfeito com meu desempenho e empolgado com o Mundial".

Sem fazer muito esforço neste sábado, Bolt completou a prova com o tempo de 10s07, o sétimo tempo das eliminatórias. Sem a concorrência de Tyson Gay e Asafa Powell, cortados do Mundial por doping, terá como principal concorrente nos 100m o norte-americano Justin Gatlin, que fez o segundo tempo do dia, com 9s99.