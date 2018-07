Bolt prevê correr 200m abaixo de 20 segundos em Oslo

OSLO - Depois de uma rara derrota - foi superado na semana passada pelo norte-americano Justin Gatlin na prova dos 100 metros em Roma -, Usain Bolt volta a competir nesta quinta-feira, em mais uma etapa da Diamond League, dessa vez em Oslo, na Noruega. E, sem ter se abalado com a surpreendente medalha de prata na competição italiana, prevê correr os 200 metros abaixo de 20 segundos.

Na etapa anterior da Diamond League, circuito mundial que reúne a elite do atletismo, o astro jamaicano perdeu para Gatlin na prova dos 100 metros. Mas a derrota em Roma, na quinta-feira passada, não abalou Bolt. Ele explicou que sua preocupação, no momento, é fazer uma boa preparação para o Mundial de Atletismo, marcado para agosto, em Moscou, na Rússia.

Mesmo assim, Bolt promete uma boa participação nesta quinta-feira em Oslo, quando irá disputar os 200 metros, prova na qual, assim como nos 100 metros, é bicampeão olímpico e recordista mundial. "Me sinto muito bem e acredito estar em forma para correr abaixo de 20 segundos", revelou o astro de 26 anos, cujo recorde na distância é de 19s19, feito em 2009 em Berlim.

Até agora, ninguém correu os 200 metros abaixo de 20 segundos nesta temporada - a melhor marca do ano é do também jamaicano Nickel Ashmeade, com 20s00. Em 2013, Bolt ainda não disputou essa prova, a qual considera sua especialidade. "Agora é hora de começar a me exigir mais. Me sinto bem. Preciso competir", disse o recordista mundial, mostrando sede de vitórias.