Bolt promete bater recorde dos 100 m no próximo Mundial Recordista mundial e campeão olímpico dos 100 metros rasos, Usain Bolt se empolgou com o seu resultado na primeira vez em que correu a prova na temporada. Depois de vencer a disputa no Meeting de Daegu, na Coreia do Sul, com o tempo de 9s86, ele revelou a meta de bater o seu recorde no Mundial de Atletismo de 2011, que será disputado no mesmo local.