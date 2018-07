Bolt reforça seu desejo de voltar ao Rio em 2016

Além de um dos maiores atletas olímpicos da história, Usain Bolt é campeão também na autopromoção. Mas o homem mais rápido de todos os tempos parecia um tanto assoberbado com o assédio e o frenesi causados por sua passagem pelo Rio. O jamaicano foi recepcionado por centenas de eufóricas crianças de uma vila olímpica do município, na tarde de ontem, em Jacarepaguá, e comentou sobre sua expectativa para quando retornar à cidade, daqui a quatro anos, mas não a passeio. Em 2016 ele promete voltar ao Rio para defender o bicampeonato olímpico nos 100m e 200m.

Ao descer de helicóptero no complexo esportivo da zona oeste, Bolt deu um pique ao lado do prefeito Eduardo Paes, tirou fotos com a garotada que treina no local e garantiu que vai chegar aos próximos Jogos Olímpicos, quando estará com 30 anos, em boa forma.

"Pretendo defender meus títulos. O mais importante será eu dosar os treinamentos, não forçar demais para não atingir o ápice muito antes da Olimpíada. Se conseguir isso, acho que ficarei bem", projetou o carismático velocista, transpirando com o forte calor carioca, mesmo com o tempo nublado.

Apesar de dizer que precisa controlar a intensidade de seus treinamentos e o número de competições que vai disputar, Bolt estipula como uma de suas metas para o próximo ciclo olímpico bater o seu recorde mundial dos 100 metros, de 9,58 segundos. "Vou conversar com os técnicos e traçar os objetivos para o ano que vem, mas certamente pretendo correr mais rápido", adiantou.

Com os braços compridos e as pernas esguias, Bolt se moveu com dificuldade entre as crianças, mas atendeu todas pacientemente. Sobre a possibilidade de acrescentar a disputa do salto em distância a seu programa, Bolt não pareceu muito animado, ainda que tenha admitido que pensou no assunto.

"Preciso sentar e conversar (com os treinadores). O salto em distância é uma vontade, mas afeta muito os joelhos e os quadris e isso pode até ameaçar a minha participação nas outras provas em 2016", ponderou.

Bolt foi diplomático ao abordar o banimento do esporte do ciclista Lance Armstrong pelo uso de substâncias proibidas. "O doping é um problema de todos os esportes", disse o jamaicano. "Não posso falar de outro esporte, mas a federação (internacional, IAAF) está fazendo um bom trabalho para limpar o atletismo", destacou.

Aos pés do Cristo. Em seu primeiro dia no Rio, Bolt visitou o Cristo Redentor e sobrevoou o Engenhão, palco das provas de atletismo em 2016, e os locais onde serão construídos o Parque Olímpico e o Parque dos Atletas. Ele evitou fazer comparações com as instalações de Londres e Pequim.

À noite, iria participar de uma festa onde exibiria seus talentos como DJ, um de seus hobbies.