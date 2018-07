Bolt se diz 'convencido' de que pode bater seus próprios recordes

Usain Bolt já conquistou o suficiente para ser considerado o maior velocista da história do atletismo, mas parece determinado a ir além. Dono das melhores marcas nas duas provas mais nobres do atletismo, os 100 e os 200 metros, o jamaicano garante estar "convencido" de que pode quebrar seus próprios recordes.

"Estou convencido. Nas próximas temporadas vou concentrar mais a minha atenção nos pequenos detalhes. A chave é manter sempre novos objetivos. Eu vi nos últimos anos que pequenas causas podem ter grandes efeitos. Então, eu tenho certeza que posso fazer melhor", declarou ao jornal francês Le Parisien.

Dono de seis medalhas de ouro em Jogos Olímpicos e oito em Mundiais de Atletismo, Bolt afirmou que seu principal objetivo no momento é "ser tricampeão olímpico pela terceira vez". O jamaicano subiu no lugar mais alto do pódio nos 100 e 200 metros, além do revezamento 4x100, nas últimas duas Olimpíadas: em Pequim, 2008, e Londres, 2012.

Além disso, o velocista não esconde o desejo de baixar seu recorde de 19s19 nos 200 metros e percorrer a distância em menos de 19 segundos. "Todo ano eu ouço as pessoas dizerem: 'Eu posso fazer isso'. E eles fazem. Eu parei de me definir limites. Para mim, tudo é possível e vou continuar a superar os limites", garantiu.